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11:14 18.03.2021

В Одессе полицейские задержали "вора в законе" по прозвищу "Мамука Хонский"

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В Одессе полицейские задержали "вора в законе" по прозвищу "Мамука Хонский"

В Одессе правоохранители задержали 44-летнего гражданина РФ - "вора в законе" по прозвищу "Мамука Хонский", решается вопрос о его принудительном выдворении за пределы Украины с запретом въезда.

"По данным оперативников управления стратегических расследований в Одесской области Национальной полиции, "Мамука Хонский" незаконно попал в Украину и временно поселился в Одессе. Статус "вора в законе" 44-летний уроженец Грузии и гражданин Российской Федерации получил в 2005 году, отбывая наказание в тюрьме. Он неоднократно был осужден за совершение тяжких преступлений. В общем провел в местах лишения свободы РФ более 20 лет. Последний раз освободился в октябре 2020 года", - сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Так, с целью недопущения реализации преступных планов "вора в законе" и распространения его преступного влияния на территории области, правоохранители с помощью оперативных служб Нацполиции установили его местонахождение.

"Вчера, 17 марта, оперативники задержали его. Сотрудники областного управления Государственной миграционной службы Украины составили административный протокол за нарушение норм миграционного законодательства", - сказано в сообщении.

Сейчас мужчина помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства. Решается вопрос о его принудительном выдворении с запретом въезда в Украину.

Теги: #вор_в_законе
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