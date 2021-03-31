Украине нужно больше прозрачности и меньше коррупции - временная поверенная по делам США

Украина нуждается в большей прозрачности и улучшении бизнес-климата для продвижения к членству в европейских и евроатлантических институциях, отмечает временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"Чтобы была возможность помочь Украине продвигаться к членству в европейских и евроатлантических институциях, Украине нужно больше прозрачности, меньше коррупции и лучший бизнес-климат. Обязательства Украины по программам финансовой помощи МВФ, Всемирного банка и ЕС являются полезным путеводителем для нее. Изменения в этих направлениях помогут Украине стать современной западной страной, которую стремятся иметь украинцы", - сказала Квин в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

На вопрос о том, какими являются ожидания США от Украины в плане реформ, она указала, что на самом деле такая формулировка не уместна, поскольку США сотрудничают с Украиной, чтобы помочь ей построить экономику для своих нужд, чтобы она работала на благо украинского народа и могла реализовывать собственные стремления.

"Это обоюдно выгодная ситуация. Потому что богатая, безопасная, мирная и демократическая Украина будет усиливать Европу и будет крепким партнером Соединенных Штатов", - подчеркнула Квин.

В то же время временная поверенная по делам США отметила, что одним из достижений является земельная реформа, которая, как ожидается, будет реализована этим летом, впервые создав рынок земли, который поможет раскрыть огромный сельскохозяйственный потенциал Украины. "Парламент также сейчас рассматривает законопроект, который будет обеспечивать прозрачность на будущем рынке земли и предусматривает предоставление финансовой помощи украинским фермерам. Это стало бы важным достижением в дополнение к тому, что уже было сделано в направлении земельной реформы", - сказала она.

Квин отметила, что еще одной ключевой реформой является децентрализация, ведь органы местного самоуправления впервые получили полномочия распределять бюджеты в соответствии с местными приоритетами.

"И еще одним достижением, которое, похоже, приближается, является принятие пакета законопроектов о приватизации. Если эти законопроекты будут приняты, это приведет к прозрачному и более справедливому процессу приватизации государственных предприятий, что может создать приток иностранных инвестиций, помочь модернизировать эти предприятия и трудоустроить тысячи украинцев. Это все важные достижения на экономическом фронте", - считает она.



Полный текст интервью временной поверенной по делах США в Украине Кристины Квин, экономической советницы Меган Боулдин, директора по вопросам международной борьбы с наркотиками и сотрудничества правоохранительных ведомств Сары Лангенкамп, заместителя директора миссии USAID Сьюзен Кyтор, заместителя политического советника Линетт Бенке будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".