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10:35 13.08.2021

Венедиктова обсудила с Кристиной Квин "Крымскую платформу" и борьбу с коррупцией в Украине

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Венедиктова обсудила с Кристиной Квин "Крымскую платформу" и борьбу с коррупцией в Украине

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин, в ходе которой обсуждались "Крымская платформа", борьба с коррупцией, а также вопросы сотрудничества по развитию прокуратуры.

"Крым - это Украина и вокруг этого объединяется весь мир. Обсудили с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин "Крымскую платформу", - написала Венедиктова в Фейсбуке в пятницу.

Она отметила, что поддержка международных партнеров и их "проактивные действия" для деоккупации полуострова, а также решительное осуждение нарушений прав человека и военных преступлений там, являются залогом возвращения временно оккупированных территорий и привлечения к ответственности виновных.

Кроме того, Венедиктова сообщила, что во время встречи стороны обсуждали вопросы борьбы с коррупцией в Украине.

"Чрезвычайно важным в этом контексте является независимый и честный конкурс на должности руководства САП. Борьба с коррупцией и ее превенция - это задача всех государственных институтов в Украине", - подчеркнула генпрокурор.

Она добавила, что также отдельно обсуждались вопросы сотрудничества по развитию прокуратуры в целом.

"После завершения реформы кадровой перезагрузки сейчас идут внутренние трансформации: специализация прокуроров, разработка стандартов работы, диджитализация и дебюрократизация учреждения", - резюмировала Венедиктова.

"Крымская платформа" - новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной с целью повышения эффективности международного реагирования на продолжающуюся оккупацию Крыма, усиление международного давления на Россию, а также достижения главной цели - деоккупации Крыма и полного восстановления суверенитета Украины над полуостровом.

Официально деятельность "Крымской платформы" будет основана на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано 23 августа 2021 года в Киеве. Своё участие в саммите уже официально подтвердили 38 государств.

 

Теги: #крым #венедиктова #крымская_платформа #кристина_квин
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