Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Соединенные Штаты Америки продолжат работу с Украиной по широкому спектру общих интересов, сообщила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"Как подтвердила администрация президента Байдена, Соединенные Штаты остаются быть верными Украине как одному из ближайших партнеров и друзей, и мы продолжаем сотрудничать по всем направлениям наших широких взаимных отношений", - сказала Квин в среду в видеообращении на Киевском форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

По мнению временной поверенной по делам США, на сегодня можно признать, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с проблемами на пути урегулирования конфликта на востоке Украины и борьбы с коррупцией, которая является "значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины".

"Мы стали свидетелями тех влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать украинскую независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую кампанию по дезинформации в Украине, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад", - отметила дипломат.

Квин положительно оценила принятие Верховной Радой в первом чтении реформы Службы безопасности Украины, а также обязательства со стороны Зеленского провести комплексную судебную реформу, которая является очень необходимым шагом для уменьшения коррупции в Украине.

Она подчеркнула, что основные направления политики США в отношении Украины имеют широкую двухпартийную поддержку в Вашингтоне.

"Мы надеемся на то, что мы сможем помочь построить богатое будущее всем украинцам и пытаемся помочь в продвижении реформ верховенства права и экономического роста в Украине, а также помочь ей в борьбе против российской агрессии во всех формах", - сообщила временная поверенная по делам США в Украине.

Она напомнила, что в течение периода с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в общем размере $4,5 млрд и заверила, что США будут продолжать предоставлять эту помощь в продвижении реформ и укреплении безопасности.

Квин подчеркнула, что новое руководство США активно поддерживает Украину, о чем говорили президент США Байден и госсекретарь Блинкен. Также она напомнила, что недавно было объявлено о внесении Игоря Коломойского в санкционный список.