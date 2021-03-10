Политика

17:13 10.03.2021

Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

2 мин читать
Вашингтон будет сотрудничать с Киевом по всему спектру интересов - Кристина Квин

Соединенные Штаты Америки продолжат работу с Украиной по широкому спектру общих интересов, сообщила временная поверенная по делам США в Украине Кристина Квин.

"Как подтвердила администрация президента Байдена, Соединенные Штаты остаются быть верными Украине как одному из ближайших партнеров и друзей, и мы продолжаем сотрудничать по всем направлениям наших широких взаимных отношений", - сказала Квин в среду в видеообращении на Киевском форуме по безопасности, организованном Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину".

По мнению временной поверенной по делам США, на сегодня можно признать, что президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с проблемами на пути урегулирования конфликта на востоке Украины и борьбы с коррупцией, которая является "значительным препятствием для всестороннего экономического роста и евроатлантической интеграции Украины".

"Мы стали свидетелями тех влиятельных монопольных кругов, стремящихся подорвать украинскую независимость и эффективность антикоррупционной инфраструктуры Украины, пытаясь избежать ответственности за свое коррупционное поведение. Эти влиятельные монопольные круги также проводят широкую кампанию по дезинформации в Украине, направленную на дискредитацию реформ в Украине и ее курса на Запад", - отметила дипломат.

Квин положительно оценила принятие Верховной Радой в первом чтении реформы Службы безопасности Украины, а также обязательства со стороны Зеленского провести комплексную судебную реформу, которая является очень необходимым шагом для уменьшения коррупции в Украине.

Она подчеркнула, что основные направления политики США в отношении Украины имеют широкую двухпартийную поддержку в Вашингтоне.

"Мы надеемся на то, что мы сможем помочь построить богатое будущее всем украинцам и пытаемся помочь в продвижении реформ верховенства права и экономического роста в Украине, а также помочь ей в борьбе против российской агрессии во всех формах", - сообщила временная поверенная по делам США в Украине.

Она напомнила, что в течение периода с 2014 года Соединенные Штаты предоставили Украине помощь в общем размере $4,5 млрд и заверила, что США будут продолжать предоставлять эту помощь в продвижении реформ и укреплении безопасности.

Квин подчеркнула, что новое руководство США активно поддерживает Украину, о чем говорили президент США Байден и госсекретарь Блинкен. Также она напомнила, что недавно было объявлено о внесении Игоря Коломойского в санкционный список.

Теги: #сша #украина #форум #кристина_квин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:48 10.03.2021
Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

16:08 10.03.2021
Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

08:25 10.03.2021
В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

В Украине за сутки 6 377 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 5 687 человек – Степанов

07:51 10.03.2021
С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

С начала текущих суток российские наемники режим прекращения огня на Донбассе не нарушили – штаб ООС

07:13 10.03.2021
В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

В больницах Польши остается 22 пострадавших в ДТП украинца, 2 из них в тяжелом состоянии – ГСЧС

06:07 10.03.2021
Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

Госдеп США объявил о введении санкций в отношении двух иранцев из КСИР

05:07 10.03.2021
SpaceX перенесла на сутки запуск новой группы из 60 интернет-спутников Starlink

SpaceX перенесла на сутки запуск новой группы из 60 интернет-спутников Starlink

04:06 10.03.2021
На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

На Буковине выявлено 553 новых случая инфицирования коронавирусом – глава ОГА

03:11 10.03.2021
1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

1,7 тыс. служащих Нацгвардии останутся в Вашингтоне еще на два месяца – СМИ

03:08 10.03.2021
Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

Центр противодействия дезинформации, анонсированный президентом Украины, будет презентован в четверг, 11 марта – Ермак

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Маркарова указала на необходимость усилить санкции против РФ и политическое сотрудничество Украины и США на основе двухпартийной поддержки

Эксперты, политики и дипломаты из США и Украины презентовали 12 пунктов для укрепления стратегического партнерства между двумя государствами

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

ПОСЛЕДНЕЕ

Процесс восстановления Донбасса можно начать в нынешнем году, развивая экономику региона – лидер партии "Голос"

В Раде действует около сотни межфракционных депутатских объединений – "ОПОРА"

В Кремле нет информации о плане урегулирования на Донбассе, предложенном Францией и Германией

МИД призывает посла Израиля оставить дискуссии о сохранении национальной памяти историкам

"Слуга народа" планирует на съезде 13 марта ввести новую организационную структуру партии

В ОПЗЖ обвинили команду Зеленского в "политической расправе" над Медведчуком

Тема защиты прав национальных меньшинств не должна быть предметом политизации - Кулеба

Притула заявил, что покинет шоу на "Новом канале" из-за российских бенефициаров

Посол Израиля требует отменить решение о присвоении тернопольскому стадиону имени Шухевича

Парламентская реформа продолжается - Разумков

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА