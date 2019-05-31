Политика

16:23 31.05.2019

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Киев

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Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин прибыла в Киев

 Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Kristina Kvien) прибыла в Украину 28 мая и встретилась с сотрудниками посольства США.

"Сегодня сотрудники посольства США в Киеве во время общего собрания приветствовали временную поверенную в делах США в Украине Кристину Квин. Она прибыла в Украину 28 мая 2019 года", - говорится в сообщении посольства в микроблоге в Твиттере в пятницу.

Согласно информации на сайте посольства США, у Квин есть степень бакалавра по политологии. С 2013 по апрель 2019 года она исполняла обязанности заместителя главы миссии / министра-советника по экономическим вопросам в посольстве США в Париже.

Ранее Квин работала в должности исполняющего обязанности заместителя главы миссии и советника по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке; советника по экономическим вопросам в посольстве США в Лондоне; директора по вопросам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности в Исполнительном аппарате президента США. Также работала в посольстве США в Москве; в миссии США в Европейском Союзе в Брюсселе; в посольстве США в Маниле. В Государственном департаменте США Квин занималась вопросами отношений с ЕС и двусторонних отношений со Словенией.

18 мая американское посольство сообщило, что посол США в Украине Мари Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве.

Как сообщало издание "ZN.UA" со ссылкой на источники в Вашингтоне, Государственный департамент США предложил Уильяму Тейлору, работавшему послом в Киеве в 2006–2009 годах, стать временным поверенным в Украине. По информации издания, временный поверенный ориентировочно будет руководить американским посольством минимум год, а то и до самых президентских выборов в США в 2020 году.

Теги: #квин #сша #кристина_квин #посольство
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