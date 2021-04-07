События

16:51 07.04.2021

Временная поверенная в делах США отмечает важность реформы СБУ по евроатлантическим принципам на пути Украины в НАТО

1 мин читать
Временная поверенная в делах США отмечает важность реформы СБУ по евроатлантическим принципам на пути Украины в НАТО

Реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом на пути евроатлантической интеграции Украины, отмечает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Такой вывод она озвучила по итогам встречи с народным депутатом фракции "Слуга народа", председателем парламентского подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Марьяной Безуглой.

"Кристина Квин: Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге посольства США в Украине в соцсети Twitter в среду.

Теги: #сша #безуглая #кристина_квин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:07 07.04.2021
В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

В США к 19 апреля вакцинация от COVID-19 будет доступна для всех взрослых американцев

23:31 06.04.2021
США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

США призывают РФ к деэскалации в отношениях с Украиной

23:07 06.04.2021
USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

USAID предоставит Украине холодильники для хранения вакцины Pfizer

22:30 06.04.2021
Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

22:30 06.04.2021
Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

Руководители администрации США обсуждали с украинскими коллегами ситуацию вокруг Украины

20:39 06.04.2021
США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс - Белый дом

США поддерживают Украину, но решение о ее возможном вступлении в НАТО примет сам альянс - Белый дом

19:01 06.04.2021
США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

США приветствуют инициативу Украины по созданию Центра противодействия дезинформации - посольство

11:25 06.04.2021
США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

США за 17 лет выделили более $65 млн Украине на разминирование и уничтожение вооружений - доклад

04:27 06.04.2021
США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным – Пентагон

США следят за действиями РФ в Арктике, регион должен оставаться демилитаризованным – Пентагон

01:56 06.04.2021
Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

Администрация Байдена вслед за Трампом сочла необходимыми санкции против турецкой оборонной структуры

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

АМКУ исследует ценообразование на рынке перевозок из-за резкого скачка цен на такси в первый день карантина

Степанов прогнозирует преодоление COVID-19 в Украине до конца 2021 года

Арестович: Экстренное заседание ТКГ назначено на 15.00, в повестке дня - возвращение к соблюдению режима тишины

ПОСЛЕДНЕЕ

В Хмельницком создали фейковый "горсовет", сотрудничавший с Шарием, СБУ проводит обыски

Ученые в поисках лекарства от COVID-19 сделали рентгенограмму основного фермента SARS-CoV-2

Задержанный НАБУ сотрудник СВР временно отстранен от исполнения служебных обязанностей

В "Евросолидарности" требуют от главы Нацполиции объяснений относительно слежки за депутатом Киевсовета Виктором Кононенко

Чехия заверила Украину в поддержке на фоне военной эскалации РФ

Британцы хотят видеть следующим монархом принца Уильяма, а не его отца Чарльза - опрос

Национальный план профилактики коронавируса позволит ускорить процесс вакцинации – Шмыгаль

Апелляционный суд оставил Семенченко под стражей

Из-за прекращения движения общественного транспорта пробное ВНО в Николаевской области перенесено на 24 апреля

В Киевском метро планируют пересмотреть графики движения поездов на период усиленного карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА