Временная поверенная в делах США отмечает важность реформы СБУ по евроатлантическим принципам на пути Украины в НАТО

Реформирование Службы безопасности Украины в соответствии с евроатлантическими принципами является ключевым шагом на пути евроатлантической интеграции Украины, отмечает временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин.

Такой вывод она озвучила по итогам встречи с народным депутатом фракции "Слуга народа", председателем парламентского подкомитета введения ценностей и стандартов НАТО, международного военного сотрудничества и миротворчества Марьяной Безуглой.

"Кристина Квин: Отличная встреча с народным депутатом Марьяной Безуглой. Благодарны за возглавляемую ею работу над законопроектом по СБУ. Реформирование Службы в соответствии с евроатлантическими принципами и лучшими практиками является ключевым шагом на пути Украины в НАТО", - говорится в сообщении, опубликованном в микроблоге посольства США в Украине в соцсети Twitter в среду.