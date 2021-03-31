Глава МИД Южной Кореи посетит Китай на этой неделе

ЮЖКОРЕЯ-КИТАЙ-МИД-ПЕРЕГОВОРЫ

Гонконг. 31 марта. ИНТЕРФАКС - Министр иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ён в ходе своей встречи с главой МИД Китая Ван И обсудит двусторонние отношения, ситуацию на Корейском полуострове, а также региональные и глобальные проблемы, сообщило министерство иностранных дел Республики Корея в среду.

"Визит Чон Ый Ена в Китай в это время особенно значим, так как мы продолжаем стратегическое общение с крупнейшими странами Корейского полуострова", - говорится в пресс-релизе МИД РК.

"Переговоры дадут возможность двум странам изучить пути развития двусторонних отношений и в то же время провести углубленный обмен мнениями по вопросам полуострова, региональным и международным вопросам ", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Ожидается, что повестка будет включать обсуждение сотрудничества для предотвращения эскалации напряженности на Корейском полуострове.

Также могут быть подняты вопросы, связанные с соперничеством Китая и США.

Встреча пройдет в субботу в китайском городе Сямэнь.

После переговоров Чон Ый Ен и Ван И собираются сделать отдельные заявления для прессы.

В последний раз глава МИД Южной Кореи посещал Китай в ноябре 2017 года. Последние переговоры на уровне министров иностранных дел между странами состоялись в Сеуле в ноябре 2020 года.