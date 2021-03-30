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14:44 30.03.2021

Посол ЕС призвал РФ освободить крымчан Аблямитова, Долгополую и журналиста Есипенко

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Посол ЕС призвал РФ освободить крымчан Аблямитова, Долгополую и журналиста Есипенко

Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас призвал Россию освободить жителей Крыма Меджита Аблямитова и Галину Долгополую, которым недавно были вынесены долговременные приговоры, а также фрилансера "Радио свобода" Владислава Есипенко.

"Долговременные приговоры, вынесенные недавно Меджиту Аблямитову и Галине Долгополой, задержание Владислава Есипенко, фрилансера RFE / RL, иллюстрируют ужасающую ситуацию в области прав человека в Крыму, незаконно аннексированном РФ. Мы осуждаем эти действия и призываем к немедленному освобождению", - написал Маасикас в Twitter во вторник.

 

Теги: #крым #ес #маасикас
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