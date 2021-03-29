США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе - Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном, где заявил, что США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе, сообщается на сайте главы государства.

"США могли бы сыграть более активную роль в продвижении мирных переговоров о прекращении войны на Донбассе", - цитирует Ермака пресс-служба президента Украины в понедельник вечером.

Как отмечается, Ермак рассказал собеседнику о ситуацию с безопасностью на линии разграничения на Донбассе. Он отметил, что в последние недели наблюдается опасная тенденция к увеличению количества нарушений режима прекращения огня и количества погибших. Он также сообщил Салливану о гибели четверых украинских военнослужащих 26 марта в результате миномётного обстрела со стороны незаконных вооружённых формирований у населённого пункта Шумы в Донецкой области.

Ермак отметил, что Украина остается "форпостом демократического мира на востоке Европы и платит за это высокую цену, в частности теряя жизни лучших своих граждан".

В тоже время, глава Офиса президента Украины поблагодарил США за четкую и последовательную политику по поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, а также за предоставление важной для безопасности помощи, которая способствует усилению обороноспособности Украины. В частности, за поддержку реформы Вооруженных сил Украины и усиления военно-морских сил ВСУ в Крыму.

"Мы высоко ценим недавние сильные заявления президента Джо Байдена и представителей вашей администрации по Крыму. Для нас очень важно подтверждение политики США в отношении непризнания попытки аннексии Крыма, осуждение незаконной оккупации полуострова, а также поддержка нашей инициативы "Крымская платформа", - сказал руководитель Офиса президента.

Он добавил, что "благодаря поддержке США Украина уже получила статус партнера с расширенными возможностями НАТО (EOP) и рассчитывает на получение плана действий по членству в Альянсе (ПДЧ)".

Кроме того, Ермак рассказал Салливану о реформах президента Украины. "Цель президента Украины - построение современного демократического государства, основанного на верховенстве права, свободной от коррупции и влияния олигархов", – отметил чиновник.

Он отметил, что по инициативе Зеленского "создан Центр противодействия дезинформации, руководитель которого вскоре будет представлен общественности".

"События, которые происходили в последние годы и в Украине, и в других странах, доказывают, что информационная война и распространение дезинформации не менее разрушительные, чем вооруженное противостояние", - сказал Ермак.

В свою очередь, советник президента США подчеркнул важность сотрудничества в вопросе противодействия дезинформации.

"Нам есть чему поучиться у вас в вопросе противодействия дезинформации. Надеемся на возможность дальнейшего сотрудничества в этой сфере", - сказал Салливан.

Он также отметил усилия Украины в проведении реформ. Советник президента США подчеркнул, что Вашингтон будет помогать Киеву в достижении его политических и экономических целей безопасности.

Салливан заверил в готовности и в дальнейшем помогать Украине в получении полноправного членства в НАТО.