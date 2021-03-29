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15:52 29.03.2021

Скоростной поезд "Интерсити" возле Запорожья частично сошел с рельсов, пострадавших нет

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Скоростной поезд "Интерсити" возле Запорожья частично сошел с рельсов, пострадавших нет

"Укрзализныця" (УЗ) сообщает, что в результате схода с рельс нескольких вагонов скоростного поезда категории "Интерсити" №732 Киев - Запорожье пострадавших нет, информация о задержках поездов отсутствует.

"Укрзализныця" создала комиссию, которая расследует причины схода с рельсов нескольких вагонов поезда №732 Киев - Запорожье. В результате инцидента никто не пострадал", - отмечается в сообщении УЗ в понедельник.

По оперативной информации с рельсов сошли шесть из девяти вагонов в 50 километрах от конечной станции следования - "Запорожье".

Во время инцидента в вагонах поезда находилось 88 пассажиров. В настоящее время "Укрзализныця" решает вопрос их доставки до станции назначения.

Прорабатывается также вопрос поиска резервного состава поезда для обратного рейса.

Теги: #интерсити
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