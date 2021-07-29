Спасатели ликвидировали возгорание тепловоза пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон"

В районе Николаева потушено возгорание тепловоза пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон", жертв и пострадавших нет, сообщили в ГСЧС в Николаевской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства в Фейсбук в среду вечером, 28 июля в 21:25 в оперативно-диспетчерскую службу Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области поступило сообщение о пожаре пассажирского поезда 767 Интер-Сити сообщением "Киев-Херсон" вблизи г.Николаева.

"На место направлены 2 пожарно-спасательных отделения и дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления. По прибытию установлено, что горит задний отсек тягового тепловоза на площади тепловоза. 9 пассажирских вагонов, в которых находился 71 человек, в том числе 60 пассажиров, отцеплены от тепловоза", – сказано в сообщении.

В 21:45 пожар локализован, в 21:55 - ликвидирован, его причина устанавливается.

Всего от ГУ ГСЧС привлекалось 3 единицы техники и 11 спасателей.

В ведомстве подчеркнули, что жертв и пострадавших нет.

"В 22:11 пассажирский поезд отправлен на станцию Николаев, а в 22:57, после формирования, направлен до конечной станции Херсон", – отметили в ГСЧС.