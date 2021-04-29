"Укрзализныця" назначила еще один "Интерсити+" в Карпаты

"Интерсити+" Киев - Славское, который зимой курсировал под названием "Лыжный экспресс", а сейчас называется "Бойковский экспресс", осуществит свои первые после переименования рейсы 1 и 4 мая, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в четверг.

"Среди всех пассажиров рейса №745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской громады случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров – только нужно сохранить свой бумажный или электронный билет до конца поездки", - рассказали в УЗ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" решила продлить курсирование "Интерсити+" Киев – Славское на майские праздники и в сезон летних перевозок.