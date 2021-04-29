События

10:34 29.04.2021

"Укрзализныця" назначила еще один "Интерсити+" в Карпаты

1 мин читать
"Укрзализныця" назначила еще один "Интерсити+" в Карпаты

"Интерсити+" Киев - Славское, который зимой курсировал под названием "Лыжный экспресс", а сейчас называется "Бойковский экспресс", осуществит свои первые после переименования рейсы 1 и 4 мая, сообщила пресс-служба АО "Укрзализныця" (УЗ) в четверг.

"Среди всех пассажиров рейса №745, которые будут направляться в Славское 1 и 4 мая, отдел туризма Славской громады случайным образом разыграет 10 эксклюзивных наборов бойковских сувениров – только нужно сохранить свой бумажный или электронный билет до конца поездки", - рассказали в УЗ.

Как сообщалось, "Укрзализныця" решила продлить курсирование "Интерсити+" Киев – Славское на майские праздники и в сезон летних перевозок.

Теги: #карпаты #интерсити #поезд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:02 27.04.2021
В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 13 февраля – ГСЧС

В Карпатах нашли тело туриста, пропавшего 13 февраля – ГСЧС

08:52 27.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

05:50 26.04.2021
Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста из Киева, потерявшегося еще 13 февраля

Спасатели в Карпатах продолжили поиск туриста из Киева, потерявшегося еще 13 февраля

09:56 18.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

10:30 16.04.2021
Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

Шесть руководителей Приднепровской желдороги будут уволены за служебную халатность из-за схода вагонов "Интерсити+"

08:49 14.04.2021
"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ужгород

"Укрзализныця" возобновляет пассажирское сообщение Львов - Ужгород

16:08 12.04.2021
Поезд Николаев-Харьков сбил насмерть мужчину, задержка движения составила почти 2 часа

Поезд Николаев-Харьков сбил насмерть мужчину, задержка движения составила почти 2 часа

08:41 08.04.2021
В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

В Карпатах сохраняется угроза схода снежных лавин – ГСЧС

12:00 06.04.2021
Один из стрелявших в поезде "Константиновка-Киев" задержан, дело расследуется по двум статьям – полиция

Один из стрелявших в поезде "Константиновка-Киев" задержан, дело расследуется по двум статьям – полиция

09:13 06.04.2021
Из-за стрельбы в дороге задерживается поезд №126 Константиновка-Киев – УЗ

Из-за стрельбы в дороге задерживается поезд №126 Константиновка-Киев – УЗ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

Акционеры уволили Данилюка с должности главы набсовета Нацдепозитария

Байден на встрече с Путиным намерен обсудить ситуацию с Украиной - советник президента США

ПОСЛЕДНЕЕ

Нужно еще до 20 голосов в поддержку исключения Шевченко из фракции "Слуга народа" - Арахамия

Посольство США: принятие изменений в Земельный кодекс - критический шаг на пути к открытому и прозрачному рынку с/х земли

В Киеве за сутки выявили 940 случаев COVID-19, умерли 30 человек

СБУ разоблачила агентурную сеть "спецслужбы "ЛНР", планировавшую теракт на месте дислокации подразделения ВСУ

Правоохранители задержали подростка из Николаева, подозреваемого в убийстве

Госдеп США указал на нарушение принципов корпоративного управления в связи с кадровыми перестановками в "Нафтогазе"

Число заражений COVID-19 в мире превысило 149 млн, число жертв - 3,1 млн

SpaceX вывела на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink, довела группировку до 1503 аппаратов

На Донбассе в среду ранен украинский военнослужащий, российские наемники обстреляли н.п. Зайцево

В Украине за сутки зафиксировано 11 627 новых случаев инфицирования COVID-19, выздоровели 18 442 человека

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА