АО "Укрзализныця" (УЗ) завершило капитально-восстановительный ремонт с продлением срока эксплуатации семи пассажирских вагонов, со следующей недели они пополнят состав пассажирского поезда "Интерсити" № 738/737 маршрутом Киев - Запорожье.

Как сообщила пресс-служба УЗ в четверг, все ремонтные работы выполнены на собственных мощностях производственных подразделений компании в Бахмаче и Каховке.

Отмечается, что вагоны-трансформеры оборудованы современными системами видеонаблюдения, кондиционирования воздуха, регулирования температуры отдельно в каждом купе с кнопкой вызова проводника и индикатором занятости туалета, а также информационными мониторами внутри купе, которые показывают температуру, скорость поезда, дату, время и пр.

В каждом купе есть две розетки с USB-портами. В уборных установлены вакуумные туалеты, большое зеркало и обновленная система подачи воды.

В УЗ рассказали, что ремонт каждого вагона длился около трех месяцев, стоимость работ - почти 16 млн грн, что "фактически в два раза дешевле покупки нового вагона".

Кроме того, в УЗ добавили, что продолжают выдвигать усовершенствованные требования к производителям и поставщикам оборудования. Так, гарантия на отдельное оборудование сторонних производителей составляет два года от даты введения в эксплуатацию.

В ближайшие несколько месяцев "Укрзализныця" планирует отремонтировать еще 24 пассажирских вагона, а в целом в 2021 году - выполнить капитально-восстановительный ремонт 50 вагонов.