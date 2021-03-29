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13:33 29.03.2021

Авария в Суэцком канале не повлияла на ритмичность отгрузки украинского экспорта - Stark Shipping

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Авария в Суэцком канале не повлияла на ритмичность отгрузки украинского экспорта - Stark Shipping

Авария контейнеровоза Ever Given в Суэцком канале, севшего на мель и заблокировавшего движение судов, не повлияла на ритмичность отгрузки украинского экспорта, сообщили в компании Stark Shipping в понедельник.

"Груженные балкеры из Китая в Украину не ходят, а пустые суда приходят не из тех направлений, которые требуют прохождения через Суэц", - цитируется в релизе директор по развитию компании Андрей Соколов.

По его словам, импорт балкерами в Украину (в частности бокситов), которые замываются и потом становятся под погрузку, тоже проходят не через Суэцкий канал.

"Наблюдается влияние на подход импортных контейнеров, однако именно в Украине есть задел по мощности контейнерных терминалов, и они должны легко справиться с всплеском импорта после возобновления работы канала", - рассказали в Stark Shipping.

По данным компании, в "суэцкой пробке" застряло восемь судов с грузом украинских компаний, таких как Nibulon, Cargill, Metinvest, ArcelorMittal. Среди грузов: кукуруза, пшеница, железная руда и металлопродукция. Большинство из них следует в Китай. В целом "подвисло" более 680 тыс. тонн украинского экспорта.

Как сообщалось, президент Египта Абдель Фаттах ас- Сиси в понедельник, 29 марта, заявил, что операция по разблокированию Суэцкого канала успешно завершена.

Контейнеровоз Ever Given сел на мель в южной части Суэцкого канала около 8:00 23 марта. Контейнеровоз длиной 400 метров развернулся поперек канала, чья ширина составляет всего 350 метров, и уперся в его стенки, перекрыв судовое движение, а затем погрузился носом в песок. В результате, по обе стороны от входа в канал скопились огромные очереди.

Stark Shipping является одним из крупнейших судовых агентов Украины и оказывает услуги во всех украинских портах, обслуживает более 700 судозаходов в год, работая с международными компаниями, которые осуществляют свою деятельность в портах Черного моря.

Теги: #суэцкий_канал #контейнеровоз #stark_shipping
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