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02:15 29.03.2021

Пятая Брюссельская донорская конференция "Поддержка будущего Сирии и региона" пройдет в режиме онлайн

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Европейский союз при сопредседательстве ООН организует 29-30 марта пятую Брюссельскую конференцию "Поддержка будущего Сирии и региона", которая из-за санитарных ограничений пройдет в виртуальном формате.

"На фоне 10-летнего конфликта, пандемии COVID-19 и общего ухудшения региональной экономики ситуация в Сирии и регионе стала еще более критической, - подчеркивается в коммюнике Европейской внешнеполитической службы. - Основываясь на результатах предыдущих форумов, конференция этого года даст возможность поддержать сирийский народ и мобилизовать международное сообщество в поддержку всеобъемлющего и убедительного политического решения сирийского конфликта в соответствии с резолюцией 2254 Совета Безопасности ООН".

На пятой Брюссельской конференции по Сирии будут рассмотрены наиболее важные гуманитарные вопросы, которые затрагивают сирийцев, жителей районов Сирии и соседних стран, принимающих сирийских беженцев и перемещенных лиц. И в связи с этим речь пойдет в основном о продолжении политической и финансовой поддержки международным сообществом соседей Сирии, особенно Иордании, Ливана, Турции, а также Египта и Ирака.

В коммюнике о конференции отмечается, что ЕС вместе с государствами-членами является крупнейшим донором в преодолении последствий сирийского кризиса. С 2011 года им было мобилизовано около 25 млрд евро.

Конференция - донорская, и основным ее событием станет объявление финансовых пожертвований для Сирии и региона в 2021 году. В прошлом году объявленные взносы составили 6,9 млрд евро, две трети из которых поступили от ЕС и его членов.

Конференция начнется "Днём диалога" 29 марта, в ходе которого состоятся панельные дискуссии с участием докладчиков из всевозможных правительственных и неправительственных организаций.

Министерская часть конференции 30 марта соберет как минимум 77 делегаций, включая 50 государств, 10 региональных организаций и международных финансовых институтов, а также 17 агентств ООН на министерском уровне.

В повестке дня - все ключевые аспекты сирийского кризиса: политические, гуманитарные и регионального развития. Восемь представителей гражданского общества из Сирии и региона представят основные рекомендации, вытекающие из процесса онлайн-консультаций, который предшествовал министерской конференции.

На министерской сессии будет сопредседательствать высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Конференция проводится под эгидой Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, которого будет представлять его заместитель по гуманитарным вопросам и координации чрезвычайной помощи Марк Лоукок.

С 15 марта в рамках Брюссельской конференции прошло более 40 параллельных мероприятий, инициированных организациями гражданского общества, странами-участницами и международными организациями.

Теги: #ес #сирия #конференция
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