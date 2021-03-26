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10:32 26.03.2021

Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене трем руководителям инициативных групп движения "Украинский выбор"

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Правоохранители сообщили о подозрении в госизмене трем руководителям инициативных групп движения "Украинский выбор"

Украинские правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене (ч.1. ст.111 Уголовного кодекса Украины) и посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч.2. ст. 110 УК Украины) трем руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор".

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Автономной Республики Крым и города Севастополя в пятницу, подозреваемые участвовали в организации и проведении т.н. "референдума" на территории Крымского полуострова, чем способствовали его дальнейшей оккупации Российской Федерацией.

"В частности, двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп указанного общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение указанного НЗФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" - "Славянский щит". Указанные граждане Украины выполняли противоправные приказы "главарей" указанного формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым, в том числе, в качестве наблюдателей на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что подозреваемые также обеспечивали охрану "участков" и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь.

Еще один из руководителей обособленного подразделения общественного движения "Украинский выбор", который действовал в Севастополе, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведения незаконного "референдума".

"Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширение территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Указанное также подтверждается заключением судебно-лингвистической семантико-текстуальной экспертизы Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз", - подчеркивают правоохранители.

Они добавляют, что позже представителями государства-оккупанта подозреваемые были награждены медалями "За возвращение Крыма".

Теги: #украинский_выбор #подозрение
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