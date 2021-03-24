Данилов о невозможности местных выборов на Донбассе: Речь не о нежелании государства, речь – о войне

Проведение местных выборов в некоторых громадах на территории Донецкой и Луганской областей на данный момент невозможно, поскольку в регионе продолжаются боевые действия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"Речь не о нежелании государства проводить выборы, речь о том, что в нашей стране уже семь лет идет война, и это вынужденный шаг государства - реагировать на ситуацию, которую создала РФ, оккупировав часть территорий Донецкой и Луганской областей", - цитирует пресс-служба СНБО слова Данилова, сказанные в ходе дискуссии "Выборы на Донбассе и право на местное самоуправление" в рамках форума Гражданской сети ОПОРА "Избирательная реформа: оценка через призму ценностей, политических прав, качества процедур".

При этом, по словам Данилова, в 18 громадах Донецкой и Луганской областей, в которых так и не состоялись местные выборы, в полной мере обеспечивается предоставление гражданам всех необходимых государственных услуг.

Секретарь СНБО отметил, что, согласно новой Стратегии национальной безопасности Украины, важнейшими ценностями для государства является жизнь, здоровье и безопасность ее граждан.

"Жизнь человека является первичным процессом в любых действиях. Не надо манипулировать, что кого-то лишили права выбора. Это прифронтовая территория, и точка", - подчеркнул Данилов.

Он также указал на необходимость совершенствования на законодательном уровне процедуры выборов в громадах, расположенных на прифронтовых территориях.