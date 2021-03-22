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23:21 22.03.2021

ЕС создал фонд для финансирования военных операций за рубежом

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ЕС создал фонд для финансирования военных операций за рубежом

Европейский союз отныне получил подобие военного бюджета - Европейский фонд мира (ЕФМ), внебюджетный фонд размером 5 млрд евро на период 2021-2027 годов, который будет финансироваться за счет взносов стран-членов ЕС.

"Прочный мир можно построить, только инвестируя в международную стабильность и безопасность. У ЕС есть желание, а с сегодняшнего дня и необходимые финансовые инструменты для этого. Европейский фонд мира позволит нам оказать ощутимую поддержку партнерам в решении общих проблем безопасности", - заявил действующий председатель Совета ЕС, министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва, комментируя принятое в понедельник решение о создании фонда.

Заявленная цель ЕФМ - предотвращать конфликты, сохранять мир и укреплять международную стабильность и безопасность. Используя его, ЕС будет помогать странам-партнерам проводить операции по поддержанию мира или повышать способность их вооруженных сил самим обеспечивать мир и безопасность на своей территории. Он также позволит ЕС предпринимать более существенные действия военного характера в рамках Общей внешней политики и политики безопасности.

За счет этого фонда ЕС может по запросу третьих стран, региональных или международных организаций поставлять им военную технику и создавать оборонную инфраструктуру. Меры по оказанию помощи "будут включены в четкую и последовательную политическую стратегию и сопровождаться тщательной оценкой рисков и надежными гарантиями".

С 2004 года участие ЕС в военных миссиях и операциях финансируется через механизм ATHENA. Его заменит ЕФМ. Увеличится бюджет и повысится гибкость, а оперативная часть останется в составе Совета ЕС.

До сих пор поддержка ЕС могла предоставляться только операциям по поддержанию мира под руководством африканцев, то есть операциям, проводимым Африканским союзом или африканскими региональными организациями. ЕФМ расширит географию вмешательства ЕС, сможет содействовать финансированию миротворческих миссий и помощи партнерам в любой точке планеты, отмечается в пресс-релизе Совета ЕС.

Теги: #ес #ефм #создание
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