События

21:01 22.03.2021

Внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет в пятницу – нардеп Качура

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Внеочередное заседание Рады, предварительно, пройдет в пятницу – нардеп Качура

Проведение внеочередного заседания Верховной Рады предварительно запланировано на пятницу, 26 марта, сообщил народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура.

"Предварительно внеочередное заседание Верховной Рады состоится в пятницу (26.03). Повестка дня будет позднее. Но я буду предлагать также включить вопросы о тарифах, ФОПах и доступной растаможке авто", - написал Качура в своем телеграм-канале в понедельник.

Ранее в понедельник первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сообщил, что в "Слуге народа" выступают за проведение на текущей неделе внеочередного пленарного заседания парламента для оценки событий у здания Офиса президента в субботу.

20 марта у здания Офиса президента проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, активисты нанесли красной краской надписи на фасаде здания ОП.

 

Теги: #внеочередное #парламент
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