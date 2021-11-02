Порошенко призывает Раду срочно принять закон о кислородных станциях

Пятый президент Украины, лидер политической партии "Европейская солидарность" и нардеп от одноименной фракции Петр Порошенко призывает депутатов как можно быстрее принять закон о кислородных станциях в учреждениях здравоохранения, сообщает пресс-служба "Евросолидарности" во вторник.

По словам Порошенко, заведения, которые пользуются кислородными баллонами, в первую очередь сталкиваются с недостатком медицинского кислорода, в то время как кислородные станции позволяют медучреждениям генерировать кислород из воздуха и преодолевать дефицит.

"Оксигенная станция представляет кислород под высоким давлением по всей больнице через централизованную систему трубопроводов и обеспечивает полную независимость больницы от поставщиков. Почему? Потому что станция генерирует кислород из окружающего воздуха. Единственное, что для этого нужно – это надежное энергоснабжение", - отметил нардеп.

Он подчеркнул, что для стабильного функционирования кислородных станций, все ковидные отделения необходимо обеспечить генераторами для того, что избежать гибели пациентов в случае веерных отключений электроэнергии.

"Мы требуем создать новую бюджетную программу, которая называется "Централизованные закупки кислородных станций для опорных здравоохранительных учреждений", а также предусмотреть соответствующую субвенцию для местных бюджетов. По ориентировочным подсчетам кубический метр кислорода с кислородной станции стоит до двух гривень. Кубометр кислорода из портативного кислородного генератора – уже семьдесят гривень. Таскать баллонами – еще дороже", – уточнил Порошенко.

Пятый президент добавил, что вопрос о кислородных станциях должен быть рассмотрен во время внеочередного заседания парламента, за проведение которого было собрано 155 подписей народных депутатов.

"Я хочу поблагодарить каждого из 155 народных депутатов, которые поставили свои подписи, чтобы созвать внеочередную сессию для создания и финансирования масштабной программы установки стационарных кислородных станций для опорных учреждений здравоохранения… Требуем, чтобы уже завтра законопроект рассмотрел бюджетный и медицинский комитет, а уже в четверг руководство парламента обязано созвать внеочередное заседание", - резюмировал нардеп.