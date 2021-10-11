На пленарной неделе 19-22 октября состоится внеочередное пленарное заседание Рады

На следующей пленарной неделе монобольшинство инициирует рассмотрение 12 проектов постановлений об отмене голосования за закон о деолигархизации, из-за которых спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не может его подписать, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"На следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября, в планах монобольшинства сосредоточиться на работе по следующим направлениям: рассмотреть 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют председателю Верховной Рады Руслану Стефанчук подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту", - написала Палийчук в Телеграмме в понедельник.

По ее словам, в планах "Слуги народа" принять по специальной процедуре ресурсный законопроект №5600 и провести внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых – "О безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС" (№4554), "Об упрощении процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян" (№3680-д), ратификации Гарантийного соглашения "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпочты")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0112), "О внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения" (№0124).

Палийчук также сообщила, что монобольшинство собирается также принять законы, необходимые для укрепления сотрудничества с МВФ, "которые давно ждет миссия Фонда в Украине".

"Среди них, в частности, такие проекты законов, как №5459-1 - о приведении статуса НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины – ИФ) в соответствии с требованиями Конституции; №№ 5850, 5852 и 5853 - о реформировании банковской сферы и усилении независимости НБУ (Национального Банка Украины – ИФ)", - рассказала спикер фракции.