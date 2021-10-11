События

19:09 11.10.2021

На пленарной неделе 19-22 октября состоится внеочередное пленарное заседание Рады

2 мин читать
На пленарной неделе 19-22 октября состоится внеочередное пленарное заседание Рады

На следующей пленарной неделе монобольшинство инициирует рассмотрение 12 проектов постановлений об отмене голосования за закон о деолигархизации, из-за которых спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук не может его подписать, сообщила спикер фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук.

"На следующей пленарной неделе, с 19 по 22 октября, в планах монобольшинства сосредоточиться на работе по следующим направлениям: рассмотреть 12 проектов блокирующих постановлений, которые не позволяют председателю Верховной Рады Руслану Стефанчук подписать закон об олигархах и передать его на подпись президенту", - написала Палийчук в Телеграмме в понедельник.

По ее словам, в планах "Слуги народа" принять по специальной процедуре ресурсный законопроект №5600 и провести внеочередное заседание парламента для принятия евроинтеграционных законов, среди которых – "О безопасном детском питании в соответствии со стандартами ЕС" (№4554), "Об упрощении процедур экспертизы, регистрации сортов растений и оборота семян" (№3680-д), ратификации Гарантийного соглашения "Логистическая сеть (Модернизация и цифровизация "Укрпочты")" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№0112), "О внесении изменений в Конвенцию между правительствами Украины и Дании об избежании двойного налогообложения" (№0124).

Палийчук также сообщила, что монобольшинство собирается также принять законы, необходимые для укрепления сотрудничества с МВФ, "которые давно ждет миссия Фонда в Украине".

"Среди них, в частности, такие проекты законов, как №5459-1 - о приведении статуса НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины – ИФ) в соответствии с требованиями Конституции; №№ 5850, 5852 и 5853 - о реформировании банковской сферы и усилении независимости НБУ (Национального Банка Украины – ИФ)", - рассказала спикер фракции.

Теги: #внеочередное #рада #заседание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:37 08.10.2021
На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

На должность первого вице-спикера Рады претендуют нардепы Корниенко и Федына

13:39 08.10.2021
Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на 11 июля

Рада перенесла последний срок подачи юрлицами данных о бенефициарах на 11 июля

12:45 08.10.2021
Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

Рада призвала Европейский парламент признать перспективу членства Украины в ЕС

12:38 08.10.2021
Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

Все фракции парламента подписали письмо для отстранения Третьяковой от пленарных заседаний - Арахамия

11:52 08.10.2021
Рада назначила Стефанчука спикером, "за" проголосовал 261 нардеп

Рада назначила Стефанчука спикером, "за" проголосовал 261 нардеп

11:48 08.10.2021
Рудык уверена, что монобольшинство в парламенте в ближайшее время включит "бешеный принтер" для принятия законов

Рудык уверена, что монобольшинство в парламенте в ближайшее время включит "бешеный принтер" для принятия законов

11:43 08.10.2021
Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

Нардеп Скороход потеряла сознание в Раде, сейчас она находится в больнице – депутат Лубинец

11:18 08.10.2021
Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

Штучный и Копыленко являются наиболее вероятными кандидатами на должность руководителя аппарата Рады, считает Разумков

10:27 08.10.2021
Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

Разумков хочет работать в комитете Рады по вопросам свободы слова

15:29 07.10.2021
Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Голосование за кандидатов на пост спикера Рады состоится в пятницу

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

Зеленский сообщил, что обсудил с Меркель и Макроном подготовку нормандского саммита

Межобластной транспорт с 21 октября будет доступен только COVID-безопасным пассажирам - Минздрав

На жд-переезде на участке Фастов-Житомир комбайн въехал в пассажирский поезд, поврежден локомотив и 6 вагонов

ЕС ввел санкции в отношении еще восьмерых россиян за подрыв суверенитета Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Прием заявок для участия в нацотборе на "Евровидение 2022" продлится до 24 октября 2021 года

Путин, Меркель и Макрон поручили своим политсоветникам и МИДам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки"

В ВМС США появилась вторая подлодка с ракетами, оснащенными новыми ядерными боеголовками малой мощности

Президент Евросовета Мишель посетил объекты Мемориального центра в Бабьем Яре

"Евросолидарность" подала в Офис генпрокурора два заявления о возможных преступлениях окружения Зеленского – пресс-служба

Таиланд планирует открыть в декабре для иностранных туристов еще 20 провинций

В ВОЗ рекомендуют прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом

Зеленский сообщил, что обсудил с Меркель и Макроном подготовку нормандского саммита

Саакашвили из тюрьмы грозит "вышвырнуть" из кабинета премьер-министра Грузии Гарибашвили

Межобластной транспорт с 21 октября будет доступен только COVID-безопасным пассажирам - Минздрав

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА