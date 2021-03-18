Политика

12:05 18.03.2021

Арахамия не исключает проведения внеочередных пленарных заседаний Рады через неделю

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Арахамия не исключает проведения внеочередных пленарных заседаний Рады через неделю

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не исключает проведения внеочередных пленарных заседаний Верховной Рады через неделю.

"Возможно, через неделю проведем ряд внеочередных сессий, что позволит нам ускорить рассмотрение законопроектов (включенных в повестку дня – ИФ), рассмотрение которых невозможно из-за того, что народные депутаты зашли в процесс рассмотрения поправок (к законопроекту №2194 - ИФ)", - сказал Арахамия журналистам в четверг.

Он объяснил, что на следующей неделе провести внеочередные пленарные заседания парламента не удастся, поскольку согласно календарному плану Верховной Рады народные депутаты работают с избирателями.

Согласно календарному плану, в частности народные депутаты на текущей пленарной неделе планировали рассмотреть законопроекты в первом чтении о внесении изменений в законы, касающиеся реструктуризации обязательств по кредитам в иностранной валюте и адаптации процедур неплатежеспособности физических лиц, а также о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс об усовершенствовании ответственности за декларирование недостоверной информации; во втором чтении законопроект о внесении изменений в некоторые законы, касающиеся защиты должников при урегулировании просроченной задолженности.

Как сообщалась, Верховная Рада третий пленарный день рассматривает поправки к законопроекту № 2194 о внесении изменений в Земельный кодекс и другие законодательные акты, касающиеся усовершенствования системы управления и дерегуляции в сфере земельных отношений. Ко второму чтению законопроекта было подано более 3 тыс. поправок (большую часть из которых подали народные депутаты из фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" - ИФ).

Согласно Регламенту, во время рассмотрения законопроекта парламент не может прерывать эту процедуру и рассматривать другие вопросы.

Теги: #внеочередное #рада #арахамия
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