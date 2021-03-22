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20:20 22.03.2021

Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

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Одесская область отнесена к "красной зоне" эпидопасности с 23 марта – глава обладминистрации

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) вводит в ночь на вторник на территории Одесской области "красный" уровень эпидемической опасности распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил руководитель Одесской областной государственной администрации Сергей Гриневецкий.

"С нуля часов 23 марта на территории Одесской области, Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение ввести "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19", - говорится в обращении Гриневецкого, опубликованном на странице Одесской облгосадминистрации в Facebook в понедельник.

По его словам, в этот период ограничивается работа общепитов, ТРЦ и учреждений культуры, непродовольственных магазинов и рынков, проведение массовых мероприятий и спортивные матчи со зрителями. Также нельзя будет посещать учебные заведения, кроме детсадов, младшей школы и специальных учебных заведений.

В то же время разрешено осуществление пассажирских перевозок на внутриобластных автобусных маршрутах в пределах области (количество пассажиров должно соответствовать количеству мест для сидения) и осуществление железнодорожных перевозок пассажиров в пределах области.

"Мною дано поручение правоохранительным органам принимать жесткие меры по выявлению нарушения несоблюдение норм и требований ограничительных мер в "красном" уровне эпидемической опасности", - подчеркнул Гриневецкий.

Он назвал эпидемиологическую ситуацию в области "чрезвычайно тревожной", отметив высокую смертность от Covid-19: 68 человек на 100 тыс населения.

 

Теги: #карантин #зонирование #коронавирус
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