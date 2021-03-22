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13:56 22.03.2021

Кабмин ведет коммуникацию с депутатами и Брюсселем по поводу перехода на летнее время

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Кабмин ведет коммуникацию с депутатами и Брюсселем по поводу перехода на летнее время

Кабинет министров Украины ведет коммуникацию с народными депутатами и с представителями ЕС по поводу возможной отмены перехода на летнее время, которое может состояться 28 марта, сообщил агентству источник в правительстве.

"По этому вопросу еще идет коммуникация и с депутатами, и с Брюсселем, то есть вопрос еще окончательно не решен", - сказал он.

По словам собеседника агентства, решение относительно возможной отмены перевода стрелок ожидается в среду.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонного перехода времени, который предлагает зафиксировать зимнее время UTC + 2 по международной системе Coordinated Universal Time) в Украине. Однако остается возможность отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время.

Теги: #летнее_время
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