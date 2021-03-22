Украина, как ожидается, 28 марта перейдет на летнее время

В ночь на 28 марта в Украине, скорее всего, состоится перевод часов на летнее время, поскольку Верховная Рада так и не смогла принять закон, предлагающий отменить сезонный переход времени и зафиксировать зимнее время UTC+2 по международной системе Coordinated Universal Time в Украине.

В 3:00 28 марта необходимо будет перевести часы на один час вперед.

Переход на летнее время в Украине осуществляется ежегодно в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 13 мая 1996 года №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины". Согласно документу, с учетом порядка исчисления времени, действующего в странах Европы с 1996 года, правительство постановило ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1 час назад.

19 марта текущего года Верховная Рада отправила законопроект, инициатором которого является первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук, на доработку в профильный комитет. Соответствующее решение поддержали 226 народных депутатов.

В случае принятия в целом законопроект вступит в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины". Таким образом, в Украине может быть снята необходимость переходить на "летнее" время 28 марта.

Для того, чтобы это произошло уже в этом году, Рада должна проголосовать за принятие закона об исчислении времени уже на этой неделе.

Ранее Стефанчук заявил, что принятие законопроекта обеспечит защиту территориальной целостности и укрепление национальной безопасности Украины, поскольку на временно оккупированных территориях страны установленное время государства-агрессора – Российской Федерации.

В первом чтении законопроект "Об исчислении времени в Украине" (№4201), предусматривающий отмену перехода на летнее и зимнее время в Украине, был принят 3 марта. В заключительных положениях документа отмечается, что в случае принятия в целом он вступит в силу через три месяца после его официального опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Заместитель председателя парламентского комитета по вопросам экономического развития Роксолана Пидласа (фракция "Слуга народа") объяснила, что, в случае, если Рада успеет принять законопроект в целом до 25 марта 2021 года, то депутаты исключат данную норму из финального текста документа и он вступит в силу сразу же после опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Следовательно, в Украине больше не будет необходимости переводить часы на летнее время, которая в этом году должна наступить 28 марта. Вместе с тем, как отмечала парламентарий, если же возникнут какие-либо трудности и Рада не успеет проголосовать за принятие соответствующего закона, то "мы еще дважды переведём часы, но 25 октября – в последний раз".

Позже Пидласа заявила, что Кабинет министров может отменить постановление №509 от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время, который должен состояться в этом году 28 марта.

"Есть постановление правительства №509 1996 года о порядке исчисления времени. Оно является основанием для перевода стрелок часов. Теоретически Кабмин его может отменить, если на то будет политическая воля", - сказала Пидласа в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" после того, как парламент отправил на доработку законопроект 4201 об отмене перехода на летнее время.

При этом нардеп отметила, что доработка законопроекта, предлагающего отменить сезонный переход времени в Украине и зафиксировать зимнее время UTC + 2 по международной системе Coordinated Universal Time), продлится не менее двух недель, поэтому его рассмотрение состоится уже после 28 марта.

Как известно, в марте 2019 г. Европейский парламент поддержал прекращение изменения летнего времени на зимнее с 2021 года. Страны ЕС, которые решат постоянным образом сохранить летнее время, должны будут последний раз перевести свои часы в последнее воскресенье марта 2021 года. А те, кто предпочтет сохранить стандартное (зимнее) время, смогут произвести последнее изменение времени в последнее воскресенье октября 2021 года. Предложение Европарламента должен обсудить Совет ЕС для выработки окончательного решения.

Уже отказались от перехода на летнее время Япония, Китай, Индия, Сингапур и ряд других стран. В Европе на "зимнее время" не переходят Исландия, РФ и Беларусь.

В Украине в 2011 году также пытались отказаться от перевода часов - было принято постановление об отмене перехода на "зимнее время", однако позже оно было аннулировано.