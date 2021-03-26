Украина перейдет на летнее время в воскресенье, 28 марта

Украина в ночь на 28 марта перейдет на летнее время, поскольку нормативных документов об отмене этой нормы правительство не приняло, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Министерстве экономики.

"Украина, как и прежде, перейдет на летнее время", – сказали в пресс-службе министерства.

В 3:00 28 марта необходимо будет перевести часы на один час вперед.

Как сообщалось, Верховная Рада не смогла принять закон об отмене сезонной смены времени, который предлагает зафиксировать зимнее время UTC + 2 по международной системе Coordinated Universal Time) в Украине. Народные депутаты говорили о возможности отменить правительственное постановление от 13 мая 1996 о порядке исчисления времени на территории Украины, упразднив переход на летнее время, однако Кабинет министров не принял соответствующего решения.