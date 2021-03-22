На Луганщине правоохранителями разоблачена группа наркоторговцев, занимавшихся сбытом психотропного вещества PVP

Правоохранителями обнаружена и разоблачена группа наркоторговцев которая распространяла опасного психотропного вещества PVP в области, сообщили в Департаменте "Корпус оперативно-внезапной действия" Национальной полиции Украины

"Следователями Следственного управления совместно с работниками Управления стратегических расследований в Луганской области ДВР НПУ и корд под процессуальным руководством областной прокуратуры разоблачили и задокументировано преступную деятельность группы лиц, которые занимались сбытом особо опасного психотропного вещества PVP на территории области. Наркосбытчикам грозит наказание до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества", – сказано в сообщении на странице Департамента в воскресенье в Фейсбук

Правоохранители отметили, что во время обысков изъяты психотропные вещества, денежные средства, мобильные телефоны и т.п., что подтверждает причастность этих лиц к совершению тяжкого преступления.

"Сейчас всем членам преступной группы объявлено о подозрении в совершении преступления, один человек задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Следователями при поддержке областной прокуратуры направили к следственному судье ходатайство об избрании в отношении всех членов группы пресечения в виде содержания под стражей", – сообщили в Департаменте.