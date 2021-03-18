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19:32 18.03.2021

Минобороны Украины запустило процесс разработки нового автомобиля для ВСУ

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Минобороны Украины запустило процесс разработки нового автомобиля для ВСУ

Министерство обороны Украины начало процесс разработки нового автомобиля для нужд армии, сообщает пресс-служба министерства.

"Первым практическим шагом по разработке нового легкового автомобиля повышенной проходимости для нужд Вооруженных сил Украины стало учредительное совещание по открытию одноименной опытно-конструкторской работы, которое состоялось сегодня, 18 марта. Мероприятие прошло под председательством заместителя министра обороны Украины Александра Миронюка с участием представителей предприятий и учреждений, которые откликнулись на объявление оборонного ведомства и предоставили свои заявки", - указывается в сообщении.

К работе над проектом присоединились ТОВ "Протект инжиринг", ТОВ "Види Юникомерс", ТОВ "Украинская бронетехника", ТОВ "Конструкторско-производственное предприятие "Синергия", ОАО "Укравтобуспром" и Международный аналитический центр права "НГО МАЦП".

"Министерство обороны Украины меняет подходы, демонстрирует открытость в общении и сотрудничестве в сфере будущего технического оснащения Вооруженных сил. Мы впервые проводим столь прозрачные процедуры, публично предоставляя широкой общественности разработчиков в здоровой конкуренции разработать армейский автомобиль для отечественной армии. Ожидаем, что в срок до 1 июля этого года участники выполнят необходимый перечень условий и сообщат об этом Департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины", - отметил Миронюк.

Исследовательски-конструкторскую работу планируется проводить за счет оборотных средств исполнителей в соответствии с государственными стандартами Украины и тактико-техническим заданием, предоставленным Минобороны. Научно-техническое сопровождение осуществит Центральный научно-исследовательский институт вооружений и военной техники ВСУ.

Опытные образцы легкового автомобиля повышенной проходимости пройдут государственные испытания. Для участия в комиссии государственных испытаний будут привлечены представители широкого круга подразделений оборонного ведомства, Генерального штаба и представители производителей опытных образцов.

Решение по перспективному варианту автомобиля для принятия на вооружение и закупки для обновления парка автомобильной техники будет принято на основании рекомендаций государственной комиссии по результатам государственных испытаний.

Теги: #минобороны #автомобиль
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