Россиянин Килимник вместе с нардепом Деркачем пытался навредить связям США и Украины – посольство

Российский бизнесмен Константин Килимник, бизнес-партнер экс-руководителя предвыборного штаба 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины.

Как сообщает посольство США в Украине в своем Twitter, он действовал заодно с внефракционным народным депутатом Украины Андреем Деркачем, в отношении которого США ввели санкции в сентябре 2020 года "за попытки повлиять на президентские выборы в США 2020 года", а также другими лицами, "связанными с российской разведкой".

"Российский агент влияния Константин Килимник разыскивается Соединенными Штатами за препятствование правосудию. Вместе с Андреем Деркачем и другими связанными с российской разведкой лицами, он пытался повлиять на выборы в США и повредить связям США и Украины", - говорится в сообщении.

В посольстве сообщили, что Федеральное бюро расследований США объявило Килимника в розыск за препятствование правосудию и сговор в препятствовании правосудию.