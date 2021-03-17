Директор ООО в Киевской области подозревается в незаконном завладении песком почти на 90 млн грн

В Киевской области директору одного из ООО сообщили о подозрении в незаконном завладении поверхностным слоем земель водного фонда в особо крупных размерах, сообщает Офис генерального прокурора.

"По данным следствия, подозреваемый - директор ООО, зная, что отклоняется от указанных в проекте горного отвода границ добычи полезных ископаемых, с использованием специальной техники незаконно изъял из среды на территории Киевской области более 100 тыс. м куб. песка. В результате таких действий государству нанесен более 88 млн грн материального ущерба", - указывается в сообщении.

На данный момент проводятся первоочередные следственные действия, в частности, обыски по местам проживания и работы причастных лиц, а также по месту совершения хозяйственной деятельности предприятия.

Подозреваемому инкриминируется ч. 3 ст. 239-2 (незаконное завладение землями водного фонда в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия) УК Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.