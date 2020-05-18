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11:00 18.05.2020

Прокуроры вновь добились ареста судна, владелец которого незаконно добывал песок в оккупированном Крыму

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Прокуроры вновь добились ареста судна, владелец которого незаконно добывал песок в оккупированном Крыму

Печерский районный суд Киева 16 мая наложил арест на судно в уголовном производстве по факту незаконной добычи песка в заповедных зонах Черного моря у побережья оккупированной территории АР Крым, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора Украины.

"Арест на указанное судно по ходатайству прокуратуры АР Крым был наложен 16 июля 2018г Приморским районным судом г.Одесса в качестве обеспечения возмещения убытков за нелегальную добычу природных ископаемых, которые, согласно заключению экспертизы, достигают более 140 млн грн", - говорится в обнародованном в понедельник сообщении.

В то же время, информирует Офис генпрокурора, 13 мая 2020г этот же суд отменил арест судна, несмотря на то, что из-за смены органа досудебного расследования, дело больше не принадлежало к подсудности районного суда Одессы. Сейчас прокуратура АР Крым оспаривает это решение в Апелляционном суде Одесской области.

Теги: #крым #песок #прокуратура
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