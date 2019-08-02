На территории Крыма увеличилась площадь добычи токсичного песка - МинВОТ

В аннексированном Крыму увеличилась площадь добычи токсичного песка из хвостохранилищ (спецсооружений для безопасного хранения токсичных веществ), где хранились отходы обогащения руд Камыш-Бурунского железорудного комбината, сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"Украина продолжает отслеживать последствия широкомасштабной добычи песка непосредственно с дамбы Нижне-Чурбашского и Верхне-Чурбашского хвостохранилищ, где хранились ядовитые отходы предприятия "Камыш-Бурунский железорудный комбинат", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что хвостохранилище эксплуатировалось с 1968 года и на данный момент используется оккупационными властями. Сброс пульпы в хвостохранилище был прекращен в 1994 году вместе с работой железорудного комбината. "Однако в настоящее время ядовитые отходы используют, вероятно, для строительства объектов инфраструктуры временно оккупированного Крыма", - считают в МинВОТ.

По данным министерства, несмотря на судебный запрет оккупационных властей РФ на добычу токсичного песка из этих хвостохранилищ, в 2019 году площадь территорий активных работ по сравнению с 2018 годом существенно увеличилась.

По результатам специальной обработки космических снимков на территории Нижне-Чурбашского (площадь - около 280 га) хвостохранилища площадь добычи увеличилась на 25% - до 24,27 га (в 20 сентябре 2018 года - 18,35 га). Также на участке обнаружены добывающая техника, грузовой транспорт и три земснаряда.

"Оккупационные власти пытаются выдать работы по добыче токсичного песка за "работу по предотвращению подтоплений жилых зданий в Приозерном". Однако в действительности земснарядами проводится выборка токсичного песка", - говорится в сообщении.

Кроме того, на территории Верхне-Чурбашского хвостохранилища участок активной добычи песка также увеличился, общая площадь около 7,9 га (в 20 сентябре.2018 года - 7,2 га). На этом участке обнаружены добывающая техника и грузовой транспорт.