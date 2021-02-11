Неправомерно завладевшей биткоинами на почти 3 млн грн украинке сообщено о подозрении – Офис генпрокурора

Киевская местная прокуратура №9 сообщила о подозрении женщине, которая путем обмана завладела виртуальными активами (биткоинами) в особо крупных размерах.

Как сообщается на сайте Офиса генерального прокурора Украины в четверг, ее действия классифицированы по ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины.

"По данным следствия, имея опыт в сфере торговли на рынке виртуальных активов, она заключила с потерпевшей договор поручения на управление криптовалютой, не имея целью его выполнять. В частности, женщина ежемесячно посылала потерпевшей недостоверные отчеты о доходности управления предоставленных ей виртуальных активов. В дальнейшем, будучи введенной в заблуждение и уверенной в прибыльности бизнеса, потерпевшая заключила с подозреваемой дополнительное соглашение, которым увеличила количество виртуальных активов переданных на управление. Однако по истечении сроков договора подозреваемая отказалась передать потерпевшей инвестиции и полученную часть прибыли, обосновывая это обвалом рынка криптовалют и обесценением всех вкладов", - говорится в сообщении.

Полученные виртуальные активы она вывела на банковские счета и перевела на неперсонифицированные электронные кошельки.

Общая сумма нанесенного потерпевший ущерба составила $111 тыс, что по курсу Нацонального банка Украины на то время составляло около 3 млн грн.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.