В Одесской области дельцы незаконно добыли песка на 50млн грн

Незаконную добычу полезных ископаемых в промышленных масштабах блокировала Служба безопасности Украины в Одесской области.

"Оперативники спецслужбы установили, что в 2016 году частная коммерческая структура под видом разведки территории начала незаконную добычу песка в Беляевском районе области. Через два года фирма узаконила отбор полезных ископаемых. Поскольку в то время залежи в легальном месторождении иссякли, то злоумышленники самовольно захватили соседний карьер. Песок отгружали дорожно-ремонтным предприятиям региона", - сообщает пресс-центр СБ Украины в среду.

По заключению экспертов, предварительная сумма нанесенного государству ущерба от незаконной разработки недр составляет более 50млн грн.

Сейчас правоохранители проверяют изъятую на фирме разрешительную документацию. На тяжелую технику, задействованную в добыче, наложен арест. Проходят обыски по местам жительства и работы фигурантов дела.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 240 (нарушение правил охраны недр) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех лиц, причастных к незаконной добычи.