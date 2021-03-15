Ryanair с июля запускает рейсы Киев-Кельн и Одесса-Барселона

Ирландский лоукостер Ryanair (Дублин) с 3 июля 2021 года запускает рейсы из Киева в Кельн (Германия) и из Одессы в Барселону (Испания).

Как сообщила пресс-служба авиакомпании в понедельник, рейсы будут выполняться дважды в неделю.

При этом из-за регулярных изменений ограничений в связи с COVID-19 клиенты могут отложить или изменить даты поездки до двух раз с нулевой комиссией до конца октября 2021 года, отметила менеджер по продажам и маркетингу Ryanair в странах Центральной и Восточной Европы и на Балканах Ольга Павлонка, слова которой приводятся в релизе.

Рейсы из Киева в Кельн также выполняет венгерская Wizz Air.