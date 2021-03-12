Зеленский подписал закон о ветеринарной медицине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, совершенствующий законодательство Украины в области ветеринарной медицины и соответствующий положениям Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Закон "О ветеринарной медицине" № 1206-IX, который парламент принял 4 февраля этого года, опубликован на сайте главы государства вечером в пятницу, 11 марта.

Как сообщает пресс-служба президента, закон определяет основы деятельности в сфере охраны здоровья животных, ветеринарной практики, производства и применения ветеринарных препаратов, а также обращения побочных продуктов животного происхождения.

Закон предусматривает лицензирование производства и импорта ветеринарных лекарственных средств, а также государственной регистрации производства ветеринарных лекарственных средств, их обращения и применения.

Таким образом, создается комплексная и удобная в пользовании законодательная основа для ветеринарно-санитарных мероприятий, которая соответствует положениям Соглашения об ассоциации с ЕС.

Внедрение этого закона будет способствовать улучшению ветеринарно-санитарной и эпизоотической ситуации в Украине, повышению эффективности государственного управления системой ветеринарной медицины, улучшению условий хозяйствования в отрасли животноводства, наращиванию экспорта живых животных, продуктов животного происхождения и ветеринарных препаратов из Украины.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через два года со дня вступления его в силу. Также предусматриваются переходные периоды со дня введения закона в действие.