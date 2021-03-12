СБУ начала расследовать факт госизмены при подписании и ратификации в 2010 году "харьковских соглашений"

Главное следственное управление Службы безопасности Украины начало досудебное расследование в отношении должностных лиц органов государственной власти по факту совершения государственной измены в 2008-2010 годах.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ, следователи исследуют, в частности, обстоятельства подготовки и подписания 21 апреля 2010 года "Соглашения между Украиной и Российской Федерацией по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины до 2042 года", соблюдение регламента и процедур во время ее утверждения депутатами Верховной Рады. По предварительным данным следствия, подписание этого документа привело к увеличению количества личного состава воинских формирований и спецслужб РФ, причастных к аннексии территории АР Крым в 2014 году.

В СБУ сообщили, что с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства в настоящее время проводятся соответствующие следственные и процессуальные действия.

Как сообщалось, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что СБУ проверит обстоятельства голосования в 2010 году по ратификации харьковских соглашений о продлении пребывания ЧФ РФ в Крыму до 2042 года, при наличии оснований будут открыты уголовные производства по статье о госизмене по отношению к народным депутатам VI созыва.

"Есть отдельное поручение СБУ выяснить, каким способом эти 236 депутатов голосовали по этому вопросу. Если СБУ сочтет необходимым, она должна открыть (производства) по 111 ст.УК (госизмена) к соответствующим лицам", - сказал Данилов 11 марта на брифинге в Киеве по окончании заседания СНБО.

Отвечая на вопрос о том, как будет проходить проверка депутатов, Данилов сказал: "Поручение СБУ получила. Думаю, что уже с сегодняшнего или завтрашнего дня они начнут работать. Соответственно, все, кто был тогда депутатом, принимал участие, кто голосовал "за", кто не голосовал "за" … обязательно СБУ у них выяснит их мотивацию, по каким причинам это происходило".

"Те, кто на сегодня продолжает выполнять определенные функции, есть в этом списке. Список достаточно интересный, достаточно яркий… Там есть и действующие народные депутаты, там есть и действующие олигархи", - добавил Данилов.