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08:25 12.03.2021

Украинские моряки, спасенные с Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы

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Украинские моряки, спасенные с Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы

Украинские моряки, спасенные с затонувшего судна Volgo Balt 179, прибыли в порт Констанцы, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"Volgo Balt 179: Спасенные украинские моряки прибыли в порт Констанцы. Сейчас они проходят медицинский осмотр. Состояние гражданки, эвакуированной вчера в больницу, стабильное, угроз ее жизни нет", - написал Николенко в Twitter в пятницу.

По его словам, руководитель посольства Украины в Румынии и консулы вместе с моряками, они оказывают им необходимую консульскую помощь.

Как сообщалось, в Черном море у берегов Румынии затонуло судно "Volgo Balt 179" с 13 украинцами на борту. 10 моряков были спасены, двое погибли.

 

Теги: #румыния #моряки
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