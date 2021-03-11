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09:54 11.03.2021

Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

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Апелляционный суд оставил в силе назначение Богдан главой Госэтнополитики, истец подал кассацию

Шестой апелляционный административный суд оставил без изменений решение Окружного административного суда города Киева, который отказал признать противоправным назначение Елены Богдан главой Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести. Соответствующее решение было обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений.

Отмечается, что истец подал кассационную жалобу.

Как сообщалось, 12 июня 2019 года Кабинет министров Украины создал Государственную службу Украины по этнополитике и свободе совести, а 3 марта 2020 года своим распоряжением назначил на пять лет главой Госэтнополитики Елену Богдан.

19 марта 2020 года в Окружной административный суд города Киева поступил иск бывшего директора Департамента по делам религии и национальностей Министерства культуры Андрея Юраша, который также претендовал на должность главы службы, с просьбой признать противоправным назначение Богдан главой Госслужбы этнополитики.

7 октября 2020 года Окружной админсуд отказал в удовлетворении административного иска.

Истец подал апелляционную жалобу, которая 19 ноября 2020 года была направлена в апелляционный суд. 21 января 2021 года Шестой апелляционный административный суд оставил без изменения решения суда первой инстанции.

В свою очередь, Юраш подал в Кассационный административный суд кассационную жалобу на решение предыдущих инстанций, которая 3 марта 2021 года принята к рассмотрению.

Теги: #суд #госэтнополитики
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