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19:23 05.03.2021

Власти Италии зафиксировали рост количества смертей на 21% с марта по декабрь 2020 года

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Власти Италии зафиксировали рост количества смертей на 21% с марта по декабрь 2020 года

В Италии в период с марта по декабрь 2020 года смертность выросла на 21% по сравнению с аналогичным периодом в прошлые годы, сообщает итальянское телевидение со ссылкой на подсчеты Национального института статистики страны.

Так, с марта по декабрь на итальянской территории скончалось на 108 178 больше людей по сравнению со средним показателем за эти месяцы за 2015-2019 годы. Речь идет о смертях в целом, а не только от последствий заражения COVID-19.

В целом за 2020 год в Италии скончались около 746 тыс. человек, что на примерно 100 тыс. больше среднего показателя за предыдущие годы. Кроме того, это самое большое количество смертей в стране за весь послевоенный период.

В Национальном институте статистики также указали, что смертность во время второй волны COVID-19, начавшейся осенью 2020 года, оказалась выше, чем во время первой, стартовавшей в Италии в марте прошлого года.

Теги: #италия #смертность #вирус
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