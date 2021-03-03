У Зеленского планируют разработать механизм анализа решений судов в отношении ветеранов войны и общественных деятелей

Офис президента Украины (ОП) инициирует разработку механизма по анализу актуальных и резонансных уголовных дел и приговоров за период с 2014 года против ветеранов войны и общественных деятелей, которые боролись с российской агрессией, ее гибридными проявлениями и могли стать жертвами произвола чиновников , правоохранителей и несправедливых решений судей.

Как сообщает, пресс-служба президента в среду, соответствующее решение было принято в качестве ответа на запрос общества на справедливость в судах.

"В Офисе главы государства не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься от давления, подверглись несправедливому применению законов мирного времени к оценке событий, которые произошли в условиях вооруженной агрессии России. Нужно законным образом обеспечить проверку юридической чистоты всех решений, которые тогда принимались, всех обстоятельств соответствующих дел и того, почему люди подверглись несправедливому преследованию или не получили надлежащей защиты от государства", - сообщают в ОП.

Там добавляют, что предлагается инициировать исследование уголовных производств, начатых с 2014 года по фактам нападений на общественных деятелей и которые до сих пор не завершились установлением всех виновных.

"Уже состоялось первое совещание на площадке Офиса главы государства под председательством руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, в котором приняли участие представители правоохранительных органов и депутатского корпуса, Министерства по делам ветеранов и уполномоченная Верховной Рады по правам человека", - подчеркивают в пресс-службе Зеленского.

Там добавляют, что в ходе совещания были обсуждены вызовы, стоящие перед государством из-за наличия приговоров против ветеранов, которые общество считает не справедливыми, и незавершенных уголовных расследований по фактам нападений на общественных деятелей.

"Соответствующий механизм будет реализован для возвращения справедливости ветеранам и активистам. Если, начиная с 2014 года, были сделаны негодные вещи относительно ветеранов и общественных деятелей, если начинались безосновательные уголовные дела против этих граждан, но блокировалось расследование уголовных производств по фактам нападений на них, то это должно получить надлежащий ответ от государства", - резюмируют в ОП.