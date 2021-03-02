Аваков о предстоящих решениях СНБО: не надо думать, что будет репрессия инакомыслящих и повальная реприватизация

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявляет, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) продолжит шаги по введению санкций, но это не следует расценивать как репрессивные меры и борьбу с инакомыслием.

"Будут ещё заседания СНБО. Мы прорабатываем некоторые ещё дополнительные шаги в направлении санкций против врагов и коллаборантов.... Не надо думать, что это будет повальная репрессия в адрес всех инакомыслящих, не надо думать, что это будет повальная реприватизация", - сказал Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона" во вторник.