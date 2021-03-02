Колумбия первой на американском континенте получила вакцины от ВОЗ в рамках COVAX

Колумбия стала первой страной на американском континенте, которая получила вакцины против коронавируса COVID-19 в рамках инициативы ВОЗ по обеспечению вакцинами от COVID-19 стран, которые не могут заплатить за медикаменты, сообщает Bloomberg.

В Боготу доставили 117 тыс. доз вакцины производства компаний Pfizer и BioNTech, всего Колумбия получит через этот механизм 20 млн вакцин.

С начала вакцинации в мире Колумбия привила только 0,3% своего населения, этот показатель один из самых низких в мире.

Первой в мире вакцины посредством механизма ВОЗ получила Гана.

Всего 92 страны мира имеют право бесплатного доступа к вакцинам посредством COVAX - международного механизма, призванного содействовать получению вакцин от коронавируса менее благополучными странами.