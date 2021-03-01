События

09:58 01.03.2021

С 1 марта граждане еще шести стран, в том числе Украины, смогут прилететь в Грузию без прохождения карантина

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С 1 марта граждане еще шести стран, в том числе Украины, смогут прилететь в Грузию без прохождения карантина

Шесть стран, граждане которых традиционно составляют большинство посещающих Грузию, с 1 марта пополнят список пользующихся правом прилетать в страну без прохождения карантина.

Согласно решению межведомственного координационного совета при премьер-министре Грузии по борьбе с пандемией COVID-19, это - граждане Украины, Армении, Азербайджана, Казахстана, России и Беларуси. Они могут прилететь прямыми авиарейсами или транзитом через третьи страны при предъявлении отрицательного ПЦР-теста, проведенного за 72 часа до поездки в Грузию.

До настоящего времени такое право было предоставлено гражданам и резидентам государств-членов Европейского Союза, а также Швейцарии, Норвегии, Израиля, США, Великобритании, Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Турции.

На свободный въезд в Грузию могут рассчитывать все иностранцы, которые прошли полный курс COVID-вакцинации и могут предъявить соответствующий документ на границе, после чего им не придется проходить обязательный 12-дневный карантин.

Из-за пандемии коронавируса регулярное авиасообщение между Грузией и другими странами было полностью приостановлено с 21 марта 2020 года. Ограничения не касались грузовых, а также чартерных, репатриационных, гуманитарных и технических рейсов.

Как сообщалось, в связи с улучшением эпидемиологической ситуации власти страны с 1 февраля 2021 года полностью отменили ограничения на регулярное международное авиасообщение.

По-прежнему остаются закрытыми для иностранных туристов сухопутные и морские границы Грузии.

По последним данным, в Грузии зафиксировано 270 тыс.758 зараженных COVID-19, в том числе за минувшие сутки 248 человека. Число жертв коронавирусной инфекции составляет 3 тыс. 510, из них за последний день скончались 11 человек. Выздоровели 265 тыс. 114 больных, за последние 24 часа - 525 человек.

Теги: #грузия #путешествия
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