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17:08 28.02.2021

В правящей партии Армении усмотрели в отказе президента уволить главу Главного штаба основание для импичмента

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В правящей партии Армении считают, что есть все основания для начала процесса импичмента президента республики Армена Саркисяна, который отказался увольнять по предложению премьер-министра Никола Пашиняна начальника Главного штаба ВС Оника Гаспаряна.

"В соответствии со статьей 139 Конституции Армении (указы и распоряжения президента республики - ИФ), президент имеет право возвращать проект указа с возражениями органу, выступившему с предложением. На первый взгляд, президент Армен Саркисян вчера воспользовался своим полномочием, возвращая проект указа об освобождении начальника Главного штаба премьер-министру. Но это вовсе не так. Президент не может своевольно, когда пожелает, возвращать проекты", - написал на своей странице в фейсбуке депутат правящей фракции "Мой шаг", член комиссии по государственным и правовым вопросам Ваагн Овакимян.

По его словам, конкретно в данной ситуации премьер в соответствии со статьей 155 Конституции (вооруженные силы) предложил освободить от должности начальника Главного штаба и "в этом процессе нет антиконституционных элементов".

"Мы имеем дело со случаем своевольного исполнения президентом своих полномочий, что непозволительно. Таким образом, президент может нанести вред безопасности страны, ввести страну в нестабильность. В последнее время действия Армена Саркисяна, кажется, направлены на это. Таким образом, можно зафиксировать, что есть все основания для начала процесса импичмента президента Армении на основании нарушения им статьи 141 Конституции Армении (президент республики может быть отрешен от должности за государственную измену, иное тяжкое преступление или грубое нарушение Конституции)", - отметил Овакимян.

Обстановка в Армении резко обострилась 25 февраля после того, как главный штаб вооруженных сил страны выпустил заявление с требованием отставки Пашиняна и правительства.

Это заявление последовало после того, как 24 февраля президент Армении Саркисян подписал указ об освобождении Тирана Хачатряна с должности первого заместителя начальника главного штаба ВС Армении. Как сообщила пресс-служба президента, указ об освобождении подписан по предложению Пашиняна. Ранее Хачатрян поставил под сомнение заявления Пашиняна о том, что в ходе боевых действий в Нагорном Карабахе "ракеты "Искандер" не взорвались или взорвались лишь на 10%".

Пашинян 25 февраля в ответ на требование его отставки со стороны Вооруженных сил Армении заявил о попытке военного переворота в стране и подал президенту ходатайство об увольнении Гаспаряна.

26 и 27 февраля состоялись встречи президента с начальником ГШ ВС, представителями оппозиции, парламентских и внепарламентских сил, по итогам которых принял решение не подписывать указ об освобождении начальника ГШ ВС и вернул документ в правительство с возражениями.

В Ереване оппозиция проводит митинги с требованием отставки Пашиняна. Очередной митинг состоится 1 марта.

Теги: #армения
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