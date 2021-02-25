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21:04 25.02.2021

С 28 февраля президент Европейского совета Мишель начнет поездку в страны Восточного партнерства, посетив Молдавию, Грузию и Украину

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С 28 февраля президент Европейского совета Мишель начнет поездку в страны Восточного партнерства, посетив Молдавию, Грузию и Украину

Президент Европейского совета Шарль Мишель в воскресенье начнет поездку в Молдавию, Грузию и Украину.

Об этом на своей странице в Твиттере сообщает его пресс-секретарь Баренд Лейтц.

"В воскресенье президент Европейского совета поедет в Молдавию, чтобы встретиться с Маей Санду перед полетом в Грузию для встречи с Зурабишвили и посетит Восточную Украину с президентом Украины Зеленским", - написал он.

По словам Лейтца, на повестке дня – поддержка восточных партнеров в время пандемии коронавируса, двусторонние отношения и региональные конфликты.

В обнародованном пресс-релизе указано, что поездка Мишеля пройдет с воскресенья 28 февраля по среду 3 марта.

"В Украине он вместе с президентом Зеленским посетит восточную Украину, а затем обсудит отношения между ЕС и Украиной в Киеве и встретится с представителями организаций, борющихся с коррупцией", - детализируется в сообщении.

Теги: #президент #ес #визит
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