Наложен арест на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" - СБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) принял решение о наложении ареста на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", сообщил пресс-центр СБУ.

"Такое решение принял Высший антикоррупционный суд Украины 23 февраля 2021 года на основании доказательств, собранных СБУ в сотрудничестве с другими правоохранительными органами. Сейчас арестовано все имущество стратегического объекта - инфраструктура, здания и сооружения, расположенные в Украине. Оно будет передано от коммерческой структуры в Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сейчас СБУ и Национальное антикоррупционное бюро Украины проводят мероприятия по передаче всего объекта нефтепродуктопровода под контроль государственного акционерного общества "Укртранснафта" для принятия мер по его сохранению.

Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

"По предварительной версии следствия СБУ, выход нефтепровода из государственной собственности ставит под угрозу функционирование объектов важного хозяйственного значения", - подчеркнули в СБУ.

В свою очередь пресс-служба НАБУ сообщила, что имущество, на которое наложен арест - это здания, сооружения, линейные участки, технологические объекты, расположенные на территории Житомирской, Ровенской, Львовской, Закарпатской областей.

"До определения управляющего этим имуществом со стороны АРМА оно будет находиться на ответственном хранении АО "Уктранснафта", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил Кабинету министров принять необходимые меры для возврата в государственную собственность части магистрального нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН), проходящего через территорию Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Также правоохранительным органам поставлена задача провести выяснение обстоятельств, при которых государственная собственность оказалась в частных руках.

Украинский участок СЗН принадлежит "ПрикарпатЗападтранс" (Ривне). До 2016 года "ПрикарпатЗападтранс" являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "ПрикарпатЗападтранс" швейцарской International Trading Partners AG.

В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над ООО "ПрикарпатЗападтранс".

В настоящее время ООО "ПрикарпатЗападтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

В феврале 2021 года Служба безопасности Украины сообщила, что совместно с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ) задокументированы противоправные действия эксперта, который содействовал выведению из государственной собственности стратегического объекта нефтегазовой инфраструктуры.

В НАБУ уточнили, что подозреваемая составила заведомо недостоверный вывод, ставший основанием для вынесения решения Хозяйственного суда Ровенской области, отказавшего в августе 2017 года в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов "Самара - Западное направление" за государством.

Как пояснили в НАБУ, соответствующий магистральный трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала указанный трубопровод в собственность Украины. В 2011 году Хозяйственный суд Ровенской области признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", проходящего по территории Украины, за Украиной, а Апелляционный и Высший хозяйственный суд в 2014-2015 годах решение подтвердили.

В то же время из-за выводов эксперта в 2015 году Хозсуд Ровенской области отменил это решение по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд решением, в основе которого было заведомо ложное заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП", признал право собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление" за ООО "ПрикарпатЗахидтранс".

Ряд СМИ называли политика и бизнесмена Виктора Медведучка одним из бенефициаров СЗН. В то же время партия "Оппозиционная платформа – за жизнь" заявила, что Медведчук и члены его семьи не имели и не имеют отношения к нефтепродуктопроводу.

В 2019 году выручка "ПрикарпатЗападтранс" составила 253,9 млн грн, в 2018 – 319,5 млн грн, в 2017 – 262 млн грн.

"ПрикарпатЗападтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.