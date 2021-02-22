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12:50 22.02.2021

Строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатье начнется в 2021 году - Тимошенко

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Строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатье начнется в 2021 году - Тимошенко

 Строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области начнется в 2021 году, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Новые курорты в Закарпатской области - "Боржава", горнолыжный курорт, строительство которого начнется в этом году, в Славском новый большой курорт", - сказал Тимошенко в ходе форума "Украина 30. Инфраструктура" в понедельник.

Как сообщалось, ранее Офис президента сообщал о заинтересованности в воплощении проекта в Боржаве, который презентовал представитель австрийской горнолыжной индустрии, многолетний участник подготовки летних и зимних Олимпийских игр, бенефициарный владелец компании "Боржава Эссет" Гернот Ляйтнер в июле 2020 года.

Теги: #курорт #горнолыжный
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