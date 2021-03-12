Горнолыжные курорты мира понесли значительные финансовые потери из-за ковидных ограничений

Большинство горнолыжных курортов в мире в этом году не смогло в полной мере принять отдыхающих из-за действующих ограничительных мер в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, пишут западные СМИ.

Курорты понесли значительные финансовые потери, причем подсчет убытков еще не завершен. В некоторых странах этот сектор официально признали экономически пострадавшим и выделили помощь.

К примеру, во Франции подсчитали, что одни только операторы подъемников за сезон лишились дохода в примерно 1 млрд евро. Теперь они просят финансовой помощи у правительства.

В Верхних Пиренеях подсчитали, что закрытие горнолыжных курортов лишило экономику одного только этого французского департамента 200 млн евро.

В Италии зимние виды спорта ежегодно, почти полностью лишившиеся доходов этой зимой, приносят экономике примерно 7 млрд евро и позволяют поддерживать 120 тыс. сезонных рабочих мест.

Американские горнолыжные курорты еще за весну 2020 года понесли потери в $2 млрд, Теперь они стараются хотя бы частично спасти нынешний зимний сезон.

В Европе в этом году работа этой сферы была сильно ограничена. В популярных среди любителей горных лыж и сноубордов доломитовых Альпах и других курортах Италии покататься в этот сезон вообще не удалось. Итальянские власти несколько раз продлевали запрет на катание на горных лыжах ввиду эпидемиологической ситуации. Последним решением стал запрет на возобновление работу курортов как минимум до 6 апреля.

Итальянские СМИ отмечают, что в условиях, когда альпийские курорты стали недоступны, все больше жителей страны стали кататься на лыжах в горах - вдали от специально подготовленных трасс. В Италии в связи с этим выросли продажи оборудования, которое позволяет подниматься на горы, не снимая лыжи.

Спуститься по склонам французских горнолыжных курортов в этом году также не удалось. Правительство страны неоднократно переносило дату их открытия. Зоны катания по-прежнему ожидают разрешения, несмотря на то, что большая часть сезона уже прошла. Так, например, на сайте крупнейшей в Европе зоны катания "Три Долины" во французском департаменте Савойя сказано, что "на данным момент зона закрыта, наше открытие все так же зависит от решения правительства".

Главная проблема заключается в том, что власти не разрешают открывать подъемники на курортах, поскольку соблюдать дистанцию практически невозможно, а без них добраться до начала трасс нельзя. Однако предприимчивое руководство популярного горнолыжного курорта Куршевель во французских Альпах нашло способ выйти из этой ситуации. Для лыжников там открыли трассу, доступ к которой возможен только на автотранспорте. С помощью личного транспорта или автобуса любители зимних видов спорта могут подняться наверх, припарковать машину и съехать на лыжах или сноуборде вниз.

Однако не все европейские страны поступили так же, как Италия и Франция. В Австрии, например, с конца декабря функционируют подъемники на курортах. Но отели, большинство ресторанов закрыты, как минимум, до Пасхи. Соответственно посетителей намного меньше, чем в обычный сезон. При пользовании подъемниками, а также в очередях и других случаях скопления народа обязательны маски, действуют меры социального дистанцирования. В барах все желающие обязаны употреблять напитки только сидя за столами, а при входе и выходе в здание посетители должны быть в маске. Занятия в горнолыжных школах также претерпели изменения, максимально допустимое количество лыжников в группе не должно превышать девяти человек.

Несмотря на подобные меры, в Австрии во время зимнего сезона возникали проблемы, связанные со вспышками коронавируса, именно на таких курортах. Например, в феврале закрылся популярный курорт "Майерхофен", там зафиксировали вспышку "южноафриканского" штамма коронавируса. До этого, на другом курорте в Тироле выявили "британский" штамм, его завезли британские подданные, приехавшие в Австрию на курс для подготовки инструкторов по горнолыжному спорту.

Курорты в Швейцарии открыты для местных жителей, ношение маски обязательно как внутри помещений, так и снаружи, когда нет возможности соблюдать социальную дистанцию. Бары и рестораны закрыты, некоторые отели работают, но действует строгий протокол. Меры разнятся в зависимости от кантона, поскольку кантоны имеют право устанавливать свои правила в сфере безопасности.

В Андорре также функционируют некоторые курорты. Хоть большая часть из них доступна только для жителей страны, самая большая зона катания Грандвалира открыта и для иностранцев. На склонах лыжники и сноубордисты могут находиться без маски, однако на подъемниках они обязательны.

В Словении открыты примерно 60% горнолыжных курортов. Туда пускают только людей, предоставляющих отрицательный тест на COVID-19, причем сделать его нужно максимум за сутки до посещения горнолыжной станции. При этом гостиницы на горнолыжных курортах закрыты. Дополнительные ограничения действуют в отношении иностранцев.

Курорты работают также в Швеции и Польше, в основном - для местных жителей, но на этих курортах действуют ограничения.

Многие любители горнолыжных видов спорта в этом году устремились в Турцию - на курорты Улудаг, Паландокен и другие. На курортах работают отели, рестораны. Эти объекты, как заявляют турецкие власти, функционируют в соответствии со строгими мерами по борьбе с распространением коронавируса.

В США, согласно данным Национальной ассоциации горнолыжных зон, потери для горнолыжных курортов исчисляются в миллиардах долларов. Из-за пандемии им пришлось раньше времени завершить сезон прошлой весной, а также открыться с ограничениями в этом. Покататься можно во многих штатах, например, в Колорадо и Вермонте. Однако ски-пассы нужно покупать онлайн заранее, а на курортах носить маску или бафф.

В середине февраля на одном из курортов в Колорадо коронавирус выявили сразу у более чем 100 сотрудников. При чем, в руководстве зоны катания тогда заявили, что "эти случаи связаны не с заражением вирусом от посетителей, а со встречами сотрудников за пределами рабочего места".

Горнолыжные курорты открыты и в некоторых азиатских странах. Например, в Китае в этом сезоне курорты активно принимали посетителей, особенно во время праздничных дней по случаю Китайского нового года. Кроме того, в начале февраля министерство культуры и туризма КНР опубликовало план действий, направленный на развитие зимних видов спорта.