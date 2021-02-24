Инвестиции

13:55 24.02.2021

Первый этап инвестиций в горнолыжный курорт "Боржава" в Закарпатье составит EUR250-300 млн

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Первый этап инвестиций в горнолыжный курорт "Боржава" в Закарпатье составит EUR250-300 млн

В реализацию проекта горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области уже инвестировано EUR25 млн, на первом этапе реализации инвестиции составят EUR250-300 млн, сообщил юридический консультант компании "Боржава Эссет" Юрий Чижмарь.

"Сейчас инвестор вложил около EUR25 млн, и на первом этапе реализации планируется примерно EUR250-300 млн", – рассказал он в ходе всеукраинского форума "Украина 30. Инфраструктура" в среду.

По его словам, в Украину уже привезли шестиместные гондолы для двухсекционного подъемника на 4 км.

Чижмарь отметил, что актуальной остается проблема зонирования Карпат, разделения рекреационных зон от промышленных.

"Лесному агентству (Госагентство лесных ресурсов - ИФ) часто задаем вопросы по Верхнегорскому лесокомбинату, Воловецкому, которые, к сожалению, осквернили склоны, где размещается сегодня одни из уникальных проектов", - отметил он.

На его взгляд, разрушение пейзажей горных склонов негативно влияет на развитие круглогодичных курортов, которые должны привлекать туристов в нелыжный сезон, в том числе за счет природных видовых ресурсов.

"Горнолыжные курорты уже не выживают даже в Европе. Они должны быть круглогодичными", – сказал Чижмарь, подчеркнув, что содержание горнолыжной инфраструктуры в течение девяти месяцев требует значительных затрат.

Как сообщалось со ссылкой на заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, строительство горнолыжного курорта "Боржава" в Закарпатской области начнется в 2021 году.

Теги: #инвестиции #курорт #горнолыжный
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